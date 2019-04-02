لأول مرة في مصر... قرار يحسم "المعركة ضد البحر"

وقال أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن المحافظة أصدرت قرارا الأول من نوعه في مصر، بفرض حظر على البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، في محاولة لمكافحة التلوث والحفاظ على البيئة والحياة البرية.

© RIA Novosti . Yuri Somov

وقال المحافظ إن القرار سيتم تطبيقه في الأول من شهر يونيو/ حزيران المقبل، وسيتم تطبيقه على المطاعم ومحلات السوبرماركت والبقالة الصيدليات وسفن الرحلات البحرية التي ترسو في شواطئ المحافظة، التي تشتهر بمدن سياحية ساحلية عديدة مثل الغردقة وسفاجا.

وستشمل قائمة المنتجات البلاستيكية المحظورة، الأكياس والشوك والملاعق والسكاكين والأكواب والأطباق.

وقال محافظ البحر الأحمر للوكالة: "نعلم أنها معركة ضد البحر من البلاستيك، والتي يتجاهلها الكثير من الناس ويلقيها بدون مبالاة في مياه البحر".

وتابع "كل هذا سينتهي في البحر الأحمر، وسنجعلها محافظة نظيفة تماما من البلاستيك، للحفاظ على البيئة وخاصة الكائنات المهددة بالانقراض".

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وأشار إلى أن المحافظة ستنظم حملات لتنظيف الجزر والشواطئ ومناطق الغوص الشهيرة حول الغردقة من كافة المخلفات البلاستيكية.

وجاء الحظر باقتراح من جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر لحماية "الحياة البرية والبحرية والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض".

وينص القرار على حظر استخدام الأكياس البلاستيك بالمحال العاملة في مجال الغذاء وكذلك الصيدليات، كما يحظر حظرا نهائيا استخدام الأكياس البلاستيك والأدوات البلاستيكية، والتي تستخدم لمرة واحدة في كافة أنشطة المشروبات والأطعمة بالمطاعم، وكذلك المراكب السياحية كافة بمحافظة البحر الأحمر عدا الأكياس الثقيلة الخاصة بتجميع القمامة حفاظا على البيئة البحرية، كما ينص القرار على عدم الترخيص لمصانع إنتاج الأكياس الخفيفة داخل نطاق محافظة البحر الأحمر.

وفي عام 2017، دشنت مصر مبادرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي لتشجيع المواطنين على تقييد استخدامهم للأكياس البلاستيكية.

يشار إلى أن مصر تنتج 970 ألف طن من النفايات البلاستيكية.