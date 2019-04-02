مصر.. حبس 74 شخصًا بمدد تصل إلى 15 عامًا في "أعمال عنف"

القاهرة / الخليج 365

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بسجن 74 شخصًا بمدد تصل إلى 15 عامًا في "أعمال عنف" شمال شرقي البلاد.

ووفق وكالة الأنباء المصرية، فإن محكمة جنايات الإسماعيلية (شمال شرق) عاقبت 9 أشخاص بالسجن 15 سنةً، ولمدة 10 سنوات لـ43 آخرين، ولمدة 7 سنوات لـ19 شخصًا، ولمدة 5 أعوام لـ3 متهمين.

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فيما قضت المحكمة ذاتها ببراءة 14 متهمًا وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد؛ نظرًا لوفاته في قضية "حرق سيارات رجال الشرطة والأمن وترويع المواطنين بمحافظة الإسماعيلية".

ووفق القانون المصري، يعد حكم الثلاثاء، أوليًا قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم بالنسبة للمتهمين حضوريا، أما الغيابي فتعاد محاكتمهم حال تسليم أنفسهم أو إلقاء القبض عليهم.

وتعود أحداث القضية إلى 2013، حيث أحال النائب العام 89 متهما (بينهم 40 غيابيا) إلى محكمة الجنايات بتهم ينفونها، بينها "الانضمام إلى جماعة محظورة، وإتلاف سيارات رجال الشرطة والأمن، والقيام بأعمال عنف وإرهاب ضد رجال الأمن والمواطنين مستخدمين مواد ملتهبة ومفرقعات محظور حيازتها قانونًا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.