إصابة 7 فلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي القدس

رام الله / أيسر العيس / الخليج 365

أصيب 7 فلسطينيين بجروح وحالات اختناق، الثلاثاء، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقالت الجمعية إن طواقمها نقلت إصابتين بالرصاص المطاطي، خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية على حاجز قلنديا العسكري، إحداهما لطفل أصيب في الرأس.

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وأضافت أنه تم نقل الإصابتين للعلاج في "مجمع فلسطين الطبي" برام الله.

كما أشارت إلى أن طواقمها تعاملت، ميدانيا، مع 5 إصابات بالاختناق، إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال تلك المواجهات.

وفي تصريحات متفرقة للأناضول، أفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية، على حاجز قلنديا الفاصل بين مدينتي رام الله والقدس، عقب تشييع جثمان الشاب الفلسطيني حمد علي عدوان الذي استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي بمخيم قلنديا للاجئين فجر اليوم.

واستخدم الجيش الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق شبان رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة احتجاجا على قتل الشاب الفلسطيني، وفق المصادر نفسها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.