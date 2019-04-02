ليبيا.. المشري يجدد مطالبته باستفتاء على الدستور قبل الانتخابات‎

طرابلس / جهاد نصر / الخليج 365

جدّد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، الثلاثاء، مطالبته بإجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور الدائم لليبيا، قبل الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في بلاده.

جاء ذلك في لقاء جمع المشري، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، والوفد المرافق له، بالعاصمة طرابلس، حسب بيان لمجلس الدولة الليبي (هيئة نيابية استشارية).

وقال البيان، إن "المشري، تناول مع الوفد الإفريقي، أهمية منح الشعب الليبي حقه في إجراء الاستفتاء على الدستور، ليقول كلمته، ومن ثم الانتقال إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية لترسيخ حكم ديمقراطيً مدني".

وفي يوليو / تموز 2017، أقرت لجنة كتابة الدستور الليبي، مسودة الدستور الدائم للبلاد، بعد ثلاثة أعوام من انتظار الليبيين، وطالبت -مع المجتمع الدولي- مجلس النواب في طبرق (شرق) بسرعة إقرار قانون للاستفتاء الشعبي على تلك المسودة.

وفي 14 سبتمبر / أيلول 2018، اعتمد مجلس النواب، قانون الاستفتاء على الدستور، بعد عام من إخفاقه في الخطوة لمعارضة نواب لذلك، ووسط جدل حول صحة الخطوة.

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وعلى صعيد آخر، دعا المشري الاتحاد الإفريقي، إلى "توسيع التعاون المشترك، وإعطاء دور أكبر للملف الليبي، والضغط على الأطراف المعرقلة للاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات الموقع في 2015)".

ورحب المشري، بأن "يكون الاتحاد الإفريقي، مراقبا في الملتقى الوطني الجامع، الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا منتصف أبريل / نيسان الجاري".

وقبل أسبوعين، أعلن رئيس البعثة الأممية في ليبيا، غسان سلامة، تحديد 14 إلى 16 أبريل الجاري، موعدا لانعقاد الملتقى الوطني الجامع، في مدينة غدامس (جنوب غرب)، في محاولة لحل الأزمة المستمرة منذ سنوات.

ونقل البيان عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، تأكيده على موقف المنظمة الإقليمية "بأن يكون حل الأزمة من داخل ليبيا لا من خارجها"، معربا عن "رغبة رؤساء الاتحاد في تنظيم ملتقى شامل للمصالحة بين الليبيين".

والإثنين، عرض فقي، الذي يزور ليبيا حاليا، على فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، "مقترح عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية" يعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في يوليو / تموز المقبل، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غرب)، وقائد قوات مجلس النواب خليفة حفتر في الشرق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.