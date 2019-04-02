نتيجة اندلاع حريق.. إخلاء 700 معتمر بأحد الفنادق في #مكة

صحيفة الخليج الالكترونية أخمد مدني #العاصمة_المقدسة حريقاً إندلع في غرفة بالدور الثاني عشر بأحد الفنادق بحي الحفائر ،تم إخلاء 700 معتمر دون أي إصابات ولله الحمد وذلك حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء.

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