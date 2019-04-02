تقارير تكشف.. ما أكثر الخطوط الجوية في العالم ازدحامًا بالطائرات؟

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، عن أكثر الخطوط الجوية ازدحامًا حول العالم، وجاء في المركز الأول خطوط الطيران بين كوالالمبور وسنغافورة وبطول 184 ميلًا، فيما جاء في المركز الثاني بالقائمة المسار الجوي بين هونغ كونغ وتايبيه بعدد رحلات 28.447 رحلة في العام، ثم سنغافورة إلى جاكرتا بـ27.046 رحلة.

وسيطرت قارة آسيا على قائمة أكثر الخطوط الجوية ازدحامًا؛ حيث يوجد 15 مسارًا جويًّا من القارة في قائمة أكثر 20 مسارًا ازدحامًا حول العالم.

وعلى مستوى المسارات الطويلة؛ كانت الصدارة للخطّ الجوي الذي يربط بين نيويورك وسان فرانسيسكو بأكثر من 15500 رحلة سنويًّا، وتقوم بتشغيله أربع شركات طيران، وفي المركز الثاني كانت الرحلة بين نيويورك ومطار هيثرو في لندن بـ14.195 رحلة سنويًّا.

وعلى مستوى الطيران الداخلي كانت أكثر الطرق الجوية المحلية ازدحامًا في العالم بكوريا الجنوبية بين مطار جيجو الدولي وسيول جيمبو بأكثر من 200 رحلة يوميًّا، وما يقرب من 80000 رحلة سنوية.

ترتيب أكثر 10 مسارات جوية دولية ازدحامًا حول العالم:

1- كوالالمبور إلى سنغافورة.

2- هونغ كونغ إلى تايبيه.

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3- جاكرتا إلى سنغافورة.

4- هونغ كونغ إلى شنغهاي بودونغ.

5- جاكرتا إلى كوالالمبور.

6- إنتشون بكوريا الجنوبية إلى كانساي باليابان.

7- لاغوارديا بمدينة نيويورك إلى تورونتو بيرسون.

8- هونغ كونغ إلى إنتشون بكوريا الجنوبية.

9- بانكوك إلى سنغافورة.

10- دبي إلى الكويت.