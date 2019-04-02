الداخلية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل بالمركز الوطني لـ #العمليات_الأمنية 911

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي، بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 على رتبة «وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي»؛ للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.
وأشارت، إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 2/ 8 / 1440 هـ الساعة 10 صباحًا إلى الخميس 6 / 8 / 1440 هـ الساعة 10 صباحًا .
واشترطت الإدارة العامة للقبول المركزي، بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية للالتحاق، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
كما اشترطت أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
ومن ضمن الشروط: أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول أثناء التقديم، وألا يقل عمر المتقدم عن 17عامًا ولا يزيد عن 30عامًا، ويجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول بنجاح، وألا يقل طوله عن 168 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية.
ووفق الإعلان الوظيفي، فبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة، يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة.
وأوضحت أن المؤهلات المطلوبة: «جندي: الثانوية العامة أو ما يُعادلها، جندي أول: الثانوية العامة أو ما يُعادلها بجانب دورة سنة فأكثر، عريف: دبلوم سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة، وكيل رقيب: شهادة البكالوريوس».
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