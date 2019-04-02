هشاشة العلاقات

صحيفة الخليج الإلكترونية

‏التعلق بالأشخاص والاشتياق لهم عقوبة إلهية ينبهنا الله لها من خلال مواقف الحب والعشق والهيمان ثم يليها الفراق والحنين والحزن، وكأن الله يرسل رساله للمتعلق بغيره أن قلب من تعلقت به بين يدي الرحمن يغيره عليك كيف شاء ومتى شاء.

فكمية الأغاني والمفردات والتغريدات اللتي تشكو الهجران والفراق تدل على الفلس الجوهري الذي من أجله تعلق المتعلق، ففي خضم العلاقات الإنسانيه بين الناس لاتكاد تجد شخص سالم من الهجر والفراق وكل ذلك بسبب الفراغ الروحي والعاطفي الذي يجتاح كل إنسان منا فيعيش فيها فترة ثوران المشاعر التي لو عرف كيف يوجهها لأراح واستراح.

يتحدث الناس عن علاقاتهم فتجد الكل يتكلم بعين المظلوم والمغدور والمخذول.

فأين الظالم واين الغادر واين الخاذل إذن، قد تقف حائر كثيرًا على بعض العلاقات التي لاتستطيع الاستمرار فيها ليس لشيء ولكن لأن قلبك ينقبض في كل مره تجامل فيها نفس الأشخاص والله لم يكلفك أن تصبر إلا على علاقات الأقارب والأرقام.

فكل علاقة تتعبك وتؤذيك من غير ذي رحم ابترها واشتري راحة البال فالله سبحانه وتعالى حين قال لرسوله صل الله عليه وسلم (واهجرهم هجرًا جميلًا)

هجران المرافقة والجلوس معهم والتحدث اليهم

وفي المقابل قال سبحانه وتعالى في علاقة الوالدين

( وصاحبهما في الدنيا معروفًا ) وان آذوك أو لم يكونوا على ملتك فالعلاقة هنا علاقة ربانية بحته بعيدة عن قرارك ومصيرك لأنك ملزم بها ومأجور عليها.

العِلاقَاتُ بَينَ النَاسُ كالبَيوتُ بَعْضُهَا يَسْتَحِق التَرَّميّمُ البَسْيَّط ، وَبَعْضِهَا يَسْتَحِقُ الهَدِمُ وجوهر اي علاقة ان لم يكن بها أمان وطمأنينه وراحة بال فالابتعاد عنها أولى فاي علاقة لاتكفل هذا المعنى فهي عبث بالروح والمشاعر.

وبالنهاية

Advertisements

لَو أنَّ العلاقات بين الناس ِ تَسيرُ عَلى مِسطَرةِ الشَّرعِ، لَاسْتقامَت.

بقلم

ريم البشري

كاتبه سعودية