التقاعد: إطلاق خدمة #العناية_بالعملاء

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إطلاق خدمة “العناية بالعملاء”، حيث تتيح هذه الخدمة تقديم جميع طلبات الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى الخاصة بالعملاء عن طريق بوابة واحدة؛ بهدف تحسين عملية استقبال هذه الطلبات وسهولة متابعتها، وتقديم خدمة ذات جودة عالية تسهم في تحقيق رضا العملاء.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأمينية بالمؤسسة الأستاذ عبدالله الشليخي أن إطلاق خدمة “العناية بالعملاء” يأتي حرصاً من المؤسسة على رضا العميل وضمان تقديم الخدمة المميزة التي جعلتها استراتيجية المؤسسة 2022 أحد أهدافها الرئيسة.

Advertisements

كما تهدف الخدمة إلى تحقيق الربط والتكامل الآلي بين هذه الخدمة وبين أنظمة المؤسسة الأخرى الموجهة لخدمة العميل، في إطار سعي المؤسسة لتقديم خدمات مميزة لعملائها وفق استراتيجيتها 2022.

وتابع الشليخي أن هذه الخدمة يمكن الدخول عليها من موقع المؤسسة الإلكتروني، والضغط بعد ذلك على أيقونة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة “العناية بالعملاء”.

وأشار إلى أنه تم تصنيف طلبات بوابة العناية بالعملاء إلى ثلاثة أنواع؛ وهي تقديم مقترح أو استفسار أو شكوى، وبعد اختيار العميل لأحدها يستكمل العميل طلبه بكل يسر وسهولة. حيث يتم بعد ذلك توجيه الطلب إلى الإدارة المعنية للرد على العميل بأسرع وقت ممكن.