مستشفى_الزلفي يفعّل مبادرة الوقاية من التسوس بابتدائية صلاح الدين

صحيفة الخليج الالكترونية زار فريق من مركز طب الأسنان بـ #مستشفى_الزلفي_العام، مدرسة صلاح الدين الابتدائية، تفعيلا للمبادرة الوطنية للوقاية من التسوس، بالتعاون مع إدارة التعليم في محافظة الزلفي. واستخدم الفريق الطبي العيادة المتنقلة بالكشف، وتطبيق مادة الفلورايد وتوزيع “المعاجين” على طلاب المدرسة. Advertisements يذكر أن تلك المبادرة تأتي بالتعاون بين إدارة #تعليم_الزلفي ومركز طب الأسنان بـ #مستشفى_الزلفي_العام ؛ للكشف عن أسنان الطلاب عبر حقيبة الأسنان المتنقلة. خلال #اليوم_العالمي_لصحة_الفم_والأسنان.

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