لبحث تدخل #إيران بـ #اليمن.. لقاء بين #التحالف ومسؤولين أمميين

صحيفة الخليج الالكترونية

اجتمع قائد القوات المشتركة في اليمن الفريق ركن الأمير فهد بن تركي وأعضاء من تحالف دعم الشرعية في اليمن، برئيس “لجنة الجزاءات” في مجلس الأمن الدولي والمنبثقة عن القرار رقم 2140، المندوب الدائم لجمهورية البيرو في الأمم المتحدة جوستايفو ميزا كوادرا، يرافقه ممثلو أعضاء مجلس الأمن الـ15.

وأفاد مراسل قناتي “العربية” و”الحدث” بأن الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين، ناقش فيه الجانبان جملة من المواضيع، شملت آلية عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها.