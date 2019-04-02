جامعة_الملك_عبدالعزيز تعلن توافر #وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عن توافر 6 وظائف معيدات في كلية التمريض لحاملات البكالوريوس بمعدل لا يقل عن جيد جدًا.

وأوضحت الجامعة، أن وظائف المعيدات ستكون في التخصصات التالية: تمريض الصحة النفسية، وتمريض صحة ومجتمع، وتمريض باطني وجراحي، وتمريض العناية الحرجة، وتمريض العناية الطارئة، وتمريض النساء والولادة.

وأضافت جامعة الملك عبدالعزيز، أنه يشترط في المتقدمة أن تكون سعودية الجنسية، وأن تكون حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص بكالوريوس تمريض من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، وألا يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد جدًا.

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كما اشترطت أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك، وألا يتجاوز عمرها 30 سنة، وأن تكون حاصله على درجة (التويفل) أو (STEP) أو (IELTS)، وأن تكون حاصلة على درجة القدرات الجامعيين أو ما يعادله.

وأوضحت جامعة الملك عبدالعزيز، أن طلبات التقديم ترسل إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected] أو تسلم مباشرة إلى مكتب وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي بمبنى رقم (8) غرفة رقم (811)، في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 23 شعبان 1440 هـ، خلال ساعات الدوام الرسمي.