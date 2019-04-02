شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة جدة» توضح حقيقة تسبب اللقاح الثلاثي في الإصابة بـ«التوحّد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت مديرية الشؤون الصحية بجدة، اليوم الثلاثاء، أي علاقة بين اللقاحات الثلاثية والإصابة بمرض التوحُّد، وأوضحت أن ما يُشاع بشأن ذلك غير صحيح.

وأوضحت صحة جدة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن اللقاحات آمنة جداً، والدراسات أثبتت عدم وجود رابطٍ بين اللقاح الثلاثي الفيروسي ومرض التوحُّد.

وأضافت: “لا تسمع لمن يقولون إن لقاح الثلاثي الفيروسي يسبِّب التوحُّد”، موضحة أن من أهم أعراض الإصابة بالتوحُّد هو: عدم الاستجابة للنداء، والتأخر في النطق، وكثرة إعادة بعض الحركات والكلمات.