إسرائيل تحبس 9 عسكريين رفضوا التدرب على القتال بغزة

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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه حكم على 9 جنود إسرائيليين من الكتيبة 51 لواء جولاني، بالسجن 20 يوما لرفضهم المشاركة في تدريبات تحاكي عملية برية في قطاع غزة. وقالت الصحيفة إن الجنود التسعة يخدمون في الفرقة التنفيذية من الكتيبة 51 وكانوا متواجدين في قاعدة "تساليم" العسكرية بالجنوب، أثناء رفضهم تعليمات الخروج إلى التدريبات التي كانت تحاكي عملية برية في غزة. وأضافت: "الجنود تضامنوا مع زميل لهم في الوحدة كان معاقبا، ورفضوا الانصياع للأوامر وهم في حالة تأهب استعدادا لتدريبات تحاكي عملية عسكرية برية في غزة".
وقتل فلسطيني في رام الله بالرصاص الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، في مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس، بعد مواجهات اندلعت خلال عملية مداهمة نفذها الجيش الإسرائيلي في حي المطار بمنطقة المخيم، حيث اعتقل ثلاثة فلسطينين، وأن الجيش سلم جثمان الفلسطيني الذي سقط في المواجهات. واعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة أشقاء
واعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة أشقاء من عائلة مطير في منزلهم بمخيم قلنديا وهم إبراهيم، ويوسف، ونعمان رجب.
وذكر مجمع فلسطين الطبي أن الشاب الفلسطيني الذي قتل هو محمد علي دار عدوان 23 عاما، وثلاث إصابات أحدهم أصيب في الفخذ وتم إدخاله للعمليات.
الصحة -مجمع فلسطين الطبي: شهيد ( محمد علي دار عدوان 23 عاماً )، وثلاث إصابات ( إحداها بحالة متوسطة برصاص حي في الفخذ، تم إدخاله لغرفة العمليات ) pic.twitter.com/VHfcCj2kHt
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