الملك سلمان يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين بالمنطقة الشرقية

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته اليوم الاثنين إلى المنطقة الشرقية، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد استقبل في المنطقة الشرقية، الأمراء، وجموعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

ولدى وصوله قصر الخليج في الدمام ، كان في استقباله الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.