دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى بطارية بقدرة أكبر في هواتف الأيفون 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

نشر المحلل Ming-Chi Kuo تقرير جديد مؤخراً أكد فيه على أن شركة ابل تخطط لإطلاق هواتف الأيفون هذا العام بقدرة أعلى في البطارية.

بدأت تفاصيل مواصفات هواتف الأيفون التي ستقدم من ابل هذا العام في الإنتشار على شبكة الإنترنت في الفترة الأخيرة، حيث أشارت التسريبات السابقة إلى أن ابل ستدعم إصدارات هذا العام بتقنية الشحن المعاكس من هاتف إلى أخر، وهي تقنية تتطلب بالتأكيد قدرة أعلى في بطارية الهاتف.

وفي تقرير جديد من Ming-Chi Kuo، أكد أن ابل ستقدم إصدارات هذا العام بقدرة أعلى للبطارية، وهي بالتأكيد أحد المواصفات المرتقبة من مستخدمي هواتف الأيفون.

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كما أكد التقرير على أن هواتف الأيفون القادمة ستتوافق مع الجيل الجديد من إكسسوارات ابل مثل سماعة ابل اللاسلكية AirPods، وساعة ابل الذكية Series 4، حيث من المقرر أن تدعم هواتف الأيفون شحن هذه الإكسسوارات لاسلكياً أيضاً.

كما يشير Kuo إلى أن هاتف الأيفون المميز بحجم 5.8 إنش يأتي بقدرة أعلى للبطارية بنسبة من 20 إلى 25%، بينما ترتفع نسبة قدرة البطارية في هاتف الأيفون المميز بحجم 6.5 إنش بنسبة من 10 إلى 15%، كما ترتقع قدرة البطارية في إصدار ابل من هواتف XR هذا العام بنسبة 5%.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى بطارية بقدرة أكبر في هواتف الأيفون 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.