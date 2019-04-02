قصف إسرائيلي على قطاع غزة دون وقوع إصابات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قالت مصادر فلسطينية إن طائرات إسرائيلية أغارت اليوم الثلاثاء على قطاع غزة من دون وقوع إصابات. وذكرت المصادر أن طائرات استطلاع إسرائيلية من دون طيار استهدفت بصاروخين تجمعا لمتظاهرين على أطراف شرق مدينة غزة.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي، فيما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف استهدف مطلقي بالونات حارقة من القطاع باتجاه إسرائيل.

وأعلن مسؤولون في الفصائل الفلسطينية قبل أيام عن تقدم في وساطة مصر لتعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل على خلفية تظاهرات مسيرات العودة المستمرة منذ عام 2018، وقتل فيها 270 فلسطينيا للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 12 عاما.

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