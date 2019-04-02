بعد خسارته.. «العدالة والتنمية» التركي يطعن في نتائج أقضية إسطنبول

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قدم حزب العدالة والتنمية التركي طعناً في نتائج انتخابات أقضية إسطنبول إلى لجنة الانتخابات العليا التركية.

وقال رئيس فرع إسطنبول لحزب العدالة والتنمية ، بيرام شان أوجاك، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنهم قدموا كل طعوناتهم إلى اللجنة العليا للانتخابات في 39 قضاء في إسطنبول.

وأوضح أنهم تقدموا بطعونهم على خلفية وقوع أخطاء، و مخالفات، وتحايل تتناقض مع قوانين الانتخابات منذ عمليات التصويت في إسطنبول.

وبيّن أنهم لا يريدون أن يضعوا جميع موظفي لجنة الانتخابات تحت شبهة، ولكن هناك بعض الموظفين قاموا بمخالفات خلال آدائهم لوظيفتهم، ولم يؤدوا مهامهم بشكل سليم.

وطالب بإعادة فرز الأصوات الباطلة والبالغ عددها 319 ألف و578 صوتاً، مبينا أن إعادة احتساب تلك الأصوات ستغير نتيجة الانتخابات.

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وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن إن مرحلة الاعتراض على نتائج الانتخابات المحلية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى الساعة 15: 00 بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن فروع اللجنة العليا للانتخابات في أقضية الولايات التركية ستقيم الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز اليومين، قبل أن تبدأ مرحلة الاعتراض لدى فروع اللجنة بالولايات.

وذكر أيضا أن فروع اللجنة ستقوم بتقييم الاعتراضات لمدة يومين، قبل تقديم الإعتراضات إلى اللجنة العليا للانتخابات في المقر الرئيسي بأنقرة.

ووفق النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات المحلية، التي جرت الأحد، حصل مرشح حزب "العدالة والتنمية" لرئاسة بلدية مدينة إسطنبول بن علي يلدريم، على 48.53% من الأصوات، مقابل 48.78% لمرشح حزب الشعب الجمهوري (المعارض)، أكرم إمام أوغلو.

وأظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا، فوز "تحالف الشعب" الذي شكّله حزب "العدالة والتنمية" مع حزب "الحركة القومية"، بفارق ملحوظ يتمثل بنسبة 51.74 في المئة من أصوات الناخبين مقابل 37.64 في المئة لـ"تحالف الأمة" الذي يضم حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "إيي" المعارضين.

