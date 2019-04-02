بالأرقام| صفقة صواريخ أمريكية للسعودية.. تعرف عليها

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي رغم اعتراضات بعض قادة الأمريكان على بيع السلاح للمملكة العربية السعودية، إلا أن الأخيرة استطاعت الحصول على صفقة صواريخ أمريكية جديدة.

وقبل ساعات، أعلنت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية أنها حصلت على عقد من وزارة الدفاع (البنتاجون) بقيمة 2.4 مليار دولار لإنتاج صواريخ "ثاد" الدفاعية وتوريد بعضها إلى السعودية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشركة الأمريكية، أن هذا العقد يأتي في إطار صفقة وقع عليها الجانبان الأمريكي والسعودي في نوفمبر 2018، تشتري المملكة بموجبها 44 منصة إطلاق وصواريخ "ثاد" ومعدات مرتبطة بها، وتبلغ قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار.

وقال "البنتاجون" إن الحكومة السعودية ستدفع 1.5 مليار دولار من القيمة الإجمالية لذلك العقد، الذي حصلت عليه الشركة.

وضمن الأعمال التي كشف عنها "البنتاجون"، سيجري تحديث أنظمة صاروخية قديمة مستخدمة حالياً في السعودية، لتجهيز البنية الأساسية لتكنولوجيا صواريخ "ثاد" الجديدة.

و"لوكهيد مارتن" هي أكبر شركة أمريكية لصناعة الأسلحة، وتصنّع نظام "ثاد" المصمم لإسقاط الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى. وتصنع شركة رايثيون الأمريكية أجهزة الرادار الخاصة بهذا النظام.

ما هو ثاد؟

تم تصميم النظام المعروف باسم نظام الدفاع ضد الاهداف التي تطير على إرتفاعات عالية، واختصارا بـ(ثاد - Thaad).

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وقد بدأ العمل على هذا النظام عام 1992 من قبل شركة لوكهيد مارتن وشركات أخرى. عام 2000 دخل النظام مرحلة الانتاج التجريبي و تم إنتاج أول 16 صاروخ تجريبي عام 2004.

عام 2006 خضع النظام ككل للاختبار وبعدها بعام نجح النظام في اعتراض صاروخ قبل دخول الغلاف الجوي. وفي العام التالي نجح النظام في اعتراض صاروخ خارج الغلاف الجوي.

بنهاية 2011 خضع النظام لتسعة اختبارات اعتراض أهداف معادية و12 تجربة تحليق.

وفي عام 2008 طلبت الإمارت العربية المتحدة ثلاثة أنظمة إطلاق صواريخ ثاد و147 صاروخاً وأربعة رادارات وستة محطات للتحكم بتوجيه الصواريخ وتسعة منصات إطلاق صواريخ. وفي عام 2011 تعاقدت على نظامي ثاد إضافيين بقيمة ملياري دولار تقريبا. وكانت الامارات العربية أول دولة تشتري هذا النظام .

يذكر أن السعودية تعتمد بشكل مباشر على الولايات المتحدة الأمريكية في تزويدها سنويا بالسلاح.