دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بصورة نهائية.. جوجل تُغلق هذه الخدمة أمام مستخدميها

لم يُصبح بإمكان مُستخدمي خدمة اختصار الروابط الشهيرة التابعة لشركة جوجل الأمريكية Google Shortener التمتع بها بعدما تم إغلاقها بصورة نهائية يوم 30 مارس الماضي.

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فأعلنت شركة جوجل يوم أمس الاثنين 1 أبريل إيقافها دعم خدمة Google Shortener بصورة رسمية ونهائية؛ حيث ستظل الروابط الموجودة بالفعل على goo.gl تعمل ولكن مستحيل أن تحصل على رابط مختصر جديد.

يُذكر أن خدمة Google Shortener التي أطلقتها جوجل في ديسمبر 2009 كان الغرض منها استخدامها مع Google Toolbar وFeedburner ولكن مع الوقت قل الاعتماد عليها وتراجعت بصورة كبيرة العام الماضي 2018 مما دفع جوجل للإعلان عن نيتها غلقها.

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وأوصت شركة جوجل مستخدميها بالاستعانة بمواقع مثل Bit.ly وOw.ly وغيرها من خدمات اختصار الروابط.المزيد:

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