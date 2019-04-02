دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Logitech تكشف النقاب عن لوحة مفاتيح Slim Folio Pro لأجهزة iPad Pro 2018 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Logitech اليوم عن إصدار جديد من لوحة المفاتيح Slim Folio Pro، والتي تقدمها الشركة لمستخدمي أجهزة iPad Pro التي أطلقت خلال عام 2018، مع سعر جيد للمستخدمين.

لوحة مفاتيح ذكية من Logitech تقدم لأجهزة الآيباد التي أطلقت من ابل في 2018، حيث تأتي Slim Folio Pro بسعر يبدأ من 120 دولار تقريباً، وهو سعر جيد مقارنة بالبديل المقدم من شركة ابل.

ومن المقرر أن تأتي لوحة مفاتيح Slim Folio Pro الذكية لجهاز الآيباد برو المميز بحجم 12.9 إنش بسعر 130 دولار تقريباً، بينما تأتي لوحة مفاتيح ابل بسعر 199 دولار، لذا فإن بديل Logitech يأتي للمستخدمين بسعر أفضل.

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أيضاً مع التسعير الجيد للوحة مفاتيح Slim Folio Pro يحصل المستخدم أيضاً على تصميم جيد كحافظة لحماية الجهة الخلفية والأمامية للأجهزة، أو لمقاومة السوائل، إلى جانب مقاومة الخدش، على أن تتوفر لوحة المفاتيح لأجهزة الآيباد برو المميز بحجم 11 أو 12.9 إنش.

كما يتميز تصميم لوحة مفاتيح Slim Folio Pro بإضاءة خلفية، مع مزلاج لتخزين قلم ابل، أيضاً تأتي لوحة المفاتيح بعمر بطارية يدعم المستخدم حتى 3 أشهر، كما تدعم الطي أسفل الجهاز.

المصدر

هذا الموضوع Logitech تكشف النقاب عن لوحة مفاتيح Slim Folio Pro لأجهزة iPad Pro 2018 ظهر على التقنية بلا حدود.