دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، تأخر إقلاع 8 رحلات جوية دولية بسبب ظروف التشغيل وسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لبعض الرحلات.

وكشفت مصادر ملاحية بالمطار، لـ"الوطن"، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة شركة طيران الإماراتية رقم 926 المتجهة إلى أبو ظبي، ورحلة رقم شركة طيران العربية رقم 9621 المتجهة إلى الشارقة، ورحلة شركة الخطوط الجوية العمانية رقم 408 المتجهة إلى مسقط، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.

كما تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية السعودية رقم 308 المتجهة إلى جدة، ورحلة شركة الخطوط الجوية الكويتية رقم 552 المتجهة إلى الكويت، ورحلة شركة "فلاي ناس" رقم 871 المتجهة إلى مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية ورحلتي شركة نسمة للطيران رقم 182 المتجهة إلى ينبع، ورحلة رقم 140 المتجهة إلى القصيم بالمملكة العربية السعودية بسبب ظروف التشغيل.