شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية تتعقب عناصر داعش داخل كهوف قرب الباغوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، إن قوات "قسد" تواصل تعقب مجموعات من تنظيم "داعش" الإرهابي متوارية داخل كهوف قرب بلدة الباغوز شرقي سوريا.

وأضاف بالي، حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم،الثلاثاء، أن: "قواتنا لا تزال تتعقب الإرهابيين في مختلف المنطقة المحررة، بناء على معلومات دقيقة، مشيرا إلى أن هناك مجموعات متخفية في كهوف مطلة على الباغوز تلاحقهم قواتنا إضافة إلى عمليات التمشيط وتفكيك الألغام.

Advertisements

وتتزامن عملية التعقب هذه مع شن التحالف الدولي عشرات الضربات على أنفاق وكهوف تقع شرق المخيم المحاذي لنهر الفرات، الذي فر إليه مقاتلو التنظيم الإرهابي قبل طردهم منه.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف في 23 مارس الماضي، تجريد التنظيم من مناطق سيطرته داخل بلدة الباغوز.