شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تستضيف الدورة الثامنة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استضافت تونس اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، والندوة السادسة للاستثمارات تحت عنوان "مشاركة فرص التعاون وتحقيق رؤى التنمية" التي تستمر لمدة يومين بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبمشاركة وفد من الجانب الصيني يضم حوالي 200 مشارك وممثلين عن 50 شركة، إضافة إلى حضور نحو 40 رجل أعمال عن الجانب العربي.

وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد - خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - إن آليات وبرامج عمل المنتدى نجحت في إضفاء زخم على علاقات التعاون بين العالم العربي والصين وإحداث نقلة نوعية قائمة على أسس ومبادئ السلام والصداقة التي تتماشى مع روح مبادرة الحزام والطريق، وأجندة التنمية 2030 للأمم المتحدة.

وشدد الشاهد على حرص بلاده على إقامة تعاون وشراكة قوية مع الجانبين العربي والصيني لتكون نقطة تحول جديدة في النهوض بأوضاع تونس، موضحا أن بلاده شرعت في التحول نحو اقتصاد موجه للسوق ومفتوح أمام التنافسية الإقليمية وهي ملتزمة بضمان الإدارة الاقتصادية الجيدة ومكافحة الفساد وتخفيف الإجراءات الإدارية والجمركية وتقديم حوافز للمستثمرين العرب والصينيين بفضل قانون الاستثمار الجديد في تونس.

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في السياق ذاته أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي - خلال لقائه اليوم مع "شن وان قانغ" نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني الذي يترأس وفد بلاده في الدورة الثامنة لمنتدى رجال الأعمال العرب والصينيين - أنّ الصين تمثل شريكا أساسيا واستراتيجيا للدول العربية.

وشدّد أنّ تونس ستعمل خلال فترة ترؤسها لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة على مواصلة تعزيز أسس التعاون بين الدول العربية والصين، وكذلك مع مختلف المؤسسات الاقتصادية التي تربطها علاقات تعاون مع المجموعة العربية.

يشار إلى أن هذا المؤتمر يعد الآلية الأساسية للتعاون الاقتصادي العربي الصيني على المستوى الحكومي والقطاع الخاص.