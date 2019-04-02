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إصابة فلسطينيين اثنين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى قلنديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب فلسطينيان بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، عقب تشييع جثمان الشهيد محمد دار عدوان (23 عاما)، فى مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان والمركبات المارة فى الشارع الرئيسى ما أدى إلى إصابة طفل وشاب.

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وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه نقلت الطفل الذى أصيب بالرصاص المطاطى برأسه، والشاب الآخر الذى أصيب فى فخذه خلال المواجهات فى قلنديا، إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت فجر اليوم، الشاب دار عدوان (23 عاما)، وأصابت ثلاثة آخرين خلال اقتحامها مخيم قلنديا.

 

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