خطوة قطرية جديدة في غزة

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والتقى مبعوث الأمم المتحدة للسلام إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، أمس الاثنين، بوفد المخابرات المصرية في إسرائيل، بحضور كبار المسؤولين الإسرائيليين.
يشار إلى أن قطر أرسلت من قبل نحو 30 مليون دولار، ضمن منحة خصصتها الدوحة لتحسين الأحوال الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية في قطاع غزة.
ويذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، قدم استقالته في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية سماح حكومة بنيامين نتنياهو بدخول الأموال القطرية إلى القطاع.
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