الجيش الليبي يتقدم في اتجاه طرابلس لتحريرها من المسلحين

البيضاء — سبوتنيك وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك"، إن "القيادة العامة أصدرت تعليماتها من أجل دخول قوات الجيش الليبي إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من المليشيات المسلحة التي تسيطر عليها"، مشيرا إلى أن "القيادة العامة بدأت في دعم غرفة عمليات تحرير العاصمة حيث قامت بإرسال العديد من المقاتلين والكتائب وعلى رأسها اللواء 106 وكتيبة طارق بن زياد وكذلك عمليات الردع فرع الوسطى بالإضافة إلى اللواء 73 واللواء 166 إلى جانب باقي الكتائب الأخرى التابعة للجيش الليبي".

© AFP 2019 /

وأضاف أن "الكتائب والمقاتلين قد وصل بعضها إلى منطقة الجفرة، أما باقي القوات بسبب الطريق الطويلة وبعد المسافات بين الشرق والغرب تتوقف بين الحين والآخر للراحة ولكنها مستمرة في اتجاه لطرابلس".

Advertisements

وتابع "توجد العديد من كتائب عسكرية في الغرب الليبي في انتظار وصول باقي قوات الجيش الليبي انتظارا لساعة الصفر".

يشار إلى أن غرفة الإعلام الحربي للجيش الليبي في الشرق نشر خلال اليومين الماضيين لقطات مصورة لعناصر القوات المسلحة أثناء تجولهم في مدينة غريان في غرب البلاد.

وبحسب ما أعلنت الغرفة دخلت قوات الجيش مدينة غريان، الجمعة الماضية، دون قتال، أو أي مواجهات.