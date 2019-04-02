بالفيديو... جثة داعشي تبحر من سوريا إلى العراق

قال مصدر أمني إن "الجثة وصلت إلى ناحية الرمانة شمالي القائم (360 كم غرب الرمادي)". كما نقل موقع "السومرية". وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في 23 آذار/ مارس، تحقيق الانتصار الكامل على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في الباغوز بريف دير الزور شرقي سوريا، ما ينهي ما يسمى "دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم، والتي سيطرت في وقت من الأوقات، على مساحة تصل إلى ثلث مساحة العراق وسوريا.

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