اليامين زروال يكشف رفضه مقترحا من شقيق بوتفليقة لرئاسة البلاد

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

كشف الرئيس الجزائري السابق اليامين زروال، الثلاثاء، أنه رفض مقترحا لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال مرحلة انتقالية عرضه عليه شقيق الرئيس بوساطة من قائد المخابرات السابق الفريق توفيق مدين.

جاء ذلك في بيان لزروال نشرته صحيفة "الخبر" الخاصة.

والإثنين، أعلن بوتفليقة نيته الاستقالة قبل نهاية ولايته في 28 أبريل/نيسان، ووعد بقرارات هامة لتنظيم المرحلة الإنتقالية.

وحسب بيان زروال، "بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعُلم أنني استقبلت يوم 30 مارس/آذار بطلب منه الفريق المتقاعد محمد مدين الذي حمل لي اقتراحا لرئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، وأكد لي أن الاقتراح تم بالاتفاق مع السعيد بوتفليقة، المستشار لدى الرئاسة".

وتابع: "عبرت لمحدثي عن ثقتي الكاملة في الملايين من المتظاهرين وكذا ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد السيطرة على مصيره".

وقبل أيام، قال الجيش الجزائري، عبر بيان، أنه بتاريخ 30 مارس/آذار انعقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب.

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ووصف الجيش هؤلاء الأشخاص بأنهم "من ذوي النوايا السيئة"، واتهمهم بـ"إعداد مخطط يهدف لضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".

وزروال لواء متقاعد من الجيش الجزائري، تقلد وزارة الدفاع بين عامي 1993 إلى 1995، ثم رئيسا للبلاد وزيرا للدفاع بين عامي 1995 و1999.

وفي سبتمبر/أيلول 1998، أعلن زروال تقليص ولايته الرئاسية، التي كان من المفروض أن تنتهي في عام 2000، وأشرف على تنظيم انتخابات مبكرة في 1999، وكان هو من سلم السلطة للرئيس الحالي بوتفليقة بعد انتخابه رئيسا في أبريل/نيسان من نفس العام.

وحسب زروال، "منذ الاستقلال نظامنا السياسي لم يعرف كيفية الاستماع للشعب والتجدد، وتحديث نفسه والارتقاء لمستوى تطلعات شعب عظيم، الذي يوم 22 فيفري لم يضيع موعده مع الديمقراطية وللتصالح مع تاريخه.

وتابع: "كما تعلمون منذ 2004 أرفض كل الدعوات السياسية وفي كل مرة أطلب بتنظيم تداول يسمح ببزوغ أجيال جديدة لي فيها ثقة كاملة وعملت دائما على تشجيعها".

ودعا زروال "وأمام خطورة الوضعية يجب على أصحاب القرار التحلي بالعقل والارتقاء لمستوى شعبنا لتفادي أي انزلاق تكون له عواقب غير محسوبة العواقب للبلاد وترك الجزائريين يعبرون بحرية وفرض إرادة الشعب".



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