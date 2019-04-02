إصابة طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي القدس

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أصيب طفل فلسطيني، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي مدينة القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها نقلت طفلا أصيب بالرصاص المطاطي في الرأس، خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية على حاجز قلنديا العسكري.

وأوضحت الجمعية أن الطفل (الذي لم تذكر عمره) نُقل للعلاج في "مجمع فلسطين الطبي" برام الله.

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وقال شهود عيان، للأناضول، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية على حاجز قلنديا الفاصل بين مدينتي رام الله والقدس، عقب تشييع جثمان الشاب الفلسطيني حمد علي عدوان الذي استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي بمخيم قلنديا للاجئين فجرا.

واستخدم الجيش الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق شبان رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة احتجاجا على قتل الشاب الفلسطيني.

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