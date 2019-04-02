إسرائيل تهدم مبنى سكنيا يملكه فلسطيني بالقدس

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

هدمت البلدية الإسرائيلية في القدس، الثلاثاء، مبنى سكنيا قيد الانشاء يملكه فلسطيني في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، شمالي مدينة القدس؛ بداعي "البناء غير المرخص".

وقال شهود عيان، للأناضول، إن قوات من الشرطة الإسرائيلية رافقت طواقم البلدية التي استخدمت آليات ثقيلة لهدم المبنى المكون من طابقين.

ويعود المبنى المقام حديثا للمواطن الفلسطيني عدنان حوشية.

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وصعدت البلدية الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية من عمليات هدم منازل فلسطينيين في القدس الشرقية؛ بداعي "البناء غير المرخص".

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن البلدية الإسرائيلية تتعمد عدم منح الفلسطينيين رخص البناء في مدينة القدس الشرقية لتقليل عدد السكان الفلسطينيين فيها.

وفي المقابل، فإن البلدية زادت في السنوات الأخيرة من رخص البناء الممنوحة لمستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية، حسب مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية.

كانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية في العام 1967.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.