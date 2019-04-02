مساعدات عسكرية أمريكية جديدة تصل مناطق سيطرة "ي ب ك" في سوريا

الحسكة (سوريا) / الخليج 365

أرسلت الولايات المتحدة إلى مناطق سيطرة منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في سوريا، نحو 100 شاحنة محملة بعربات مصفحة وبيكابات دفاعية الربع إلى جانب شاحنات مغلقة وصهاريج وقود.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن الشاحنات دخلت سوريا، مساء الإثنين، عبر معبر "سيمالكا" الحدودي مع العراق، وتوجهت إلى قاعدة "خراب عشك" العسكرية التي تتجمع فيها المساعدات لتوزيعها على عناصر التنظيم.

وتواصل الولايات المتحدة إرسال المساعدات إلى مناطق سيطرة " ي ب ك" بالرغم من السيطرة على آخر معقل لتنظيم داعش شرقي سوريا مطلع آذار/ مارس الماضي، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا في ديسمبر/ كانون الأولى 2018 .

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