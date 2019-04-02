الحسكة (سوريا) / الخليج 365
أرسلت الولايات المتحدة إلى مناطق سيطرة منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في سوريا، نحو 100 شاحنة محملة بعربات مصفحة وبيكابات دفاعية الربع إلى جانب شاحنات مغلقة وصهاريج وقود.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن الشاحنات دخلت سوريا، مساء الإثنين، عبر معبر "سيمالكا" الحدودي مع العراق، وتوجهت إلى قاعدة "خراب عشك" العسكرية التي تتجمع فيها المساعدات لتوزيعها على عناصر التنظيم.
وتواصل الولايات المتحدة إرسال المساعدات إلى مناطق سيطرة " ي ب ك" بالرغم من السيطرة على آخر معقل لتنظيم داعش شرقي سوريا مطلع آذار/ مارس الماضي، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا في ديسمبر/ كانون الأولى 2018 .
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعدات عسكرية أمريكية جديدة تصل مناطق سيطرة "ي ب ك" في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.