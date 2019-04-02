"السوري الحر" يهنئ "العدالة والتنمية" بتصدر الانتخابات المحلية التركية

إسطنبول / الخليج 365

هنأت "الجبهة الوطنية للتحرير"، أكبر فصائل الجيش السوري الحر، حزب "العدالة والتنمية" على تصدره نتائج الانتخابات المحلية التركية، التي جرت في 31 مارس/آذار الماضي.

وقال بيان صادر عن الجبهة الثلاثاء: "نحن في الجبهة الوطنية للتحرير نهنئ الأخوة الأتراك حكومة وشعبا على ما تحلو به من روح التنافس الشريف، وما امتازوا به من التسابق لخدمة بلادهم".

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وأضاف البيان: "نخص بالتهنئة إخواننا في حزب العدالة والتنمية الذين أظهروا أعلى درجات التحلي بالمسؤولية والامتثال لإرادة الجماهير، والذين فازوا بمحبة غالبية الشعب التركي خاصة والإسلامي عامة".

وأظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا، فوز "تحالف الشعب" الذي شكّله حزب "العدالة والتنمية" مع حزب "الحركة القومية"، بفارق ملحوظ يتمثل بنسبة 51.74 في المئة من أصوات الناخبين مقابل 37.64 في المئة لـ"تحالف الأمة" الذي يضم حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "إيي" المعارضين.



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