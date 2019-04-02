العراق.. ارتفاع عدد ضحايا عبارة الموصل لـ105 قتلى

نينوى (العراق) / سرهاد شاكر / الخليج 365

قال مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، إنه تم انتشال جثتين لضحايا غرق العبارة في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد؛ ليرتفع عدد الضحايا إلى 105 قتلى.

كانت العبارة غرقت في نهر دجلة، في 21 مارس/آذار الجاري. وبينما تم إنقاذ 33 من ركابها، لا يزال 54 من ركابها مفقودين؛ حسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية (هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان).

وقال الملازم فوزي عبد الله الشمري، في مديرية الدفاع المدني بمحافظة نينوى، للأناضول، إن "فرق مديرتنا تسلمت جثتين أحدهما لرجل والآخرى لطفل من غرقى العبارة، بعد انتشالهما من قبل الأهالي في ناحية حمام العليل؛ 20 كم جنوب الموصل".

وأضاف الشمري أن "الجثتين تم انتشالهما من قبل الأهالي بعد طفوهما فوق سطح مياه نهر دجلة في ناحية حمام العليل".

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