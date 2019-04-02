24 شاحنة مساعدات أممية تعبر من تركيا إلى إدلب

هطاي/ جيم كنجو/ الخليج 365 أرسلت الأمم المتحدة 24 شاحنة مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا. المساعدات دخلت الثلاثاء، إدلب من معبر جيلوه غوزو بولاية هطاي جنوبي تركي. ومن المنتظر أن يتم توزيع المساعدات على المحتاجين في إدلب وريفها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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