صحيفة: السعودية منحت منازل ومدفوعات شهرية لأبناء خاشقجي

واشنطن / الخليج 365

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن السعودية منحت أبناء الصحفي الراحل جمال خاشقجي، تعويضات مالية ضخمة، ومدفوعات شهرية، في إطار "تسوية" بعد مقتل والدهم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين حاليين وسابقين، ومقربين من العائلة (لم تسمهم)، الإثنين، أن المملكة منحت لكل فرد من أبناء خاشقجي الأربعة منزلًا في مدينة جدة (غرب)، تقدر قيمته بـ 4 ملايين دولار، فضلا عن مدفوعات شهرية، كجزء من تسوية أولية.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.



وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أقرت الرياض بمقتله داخل القنصلية إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون الكشف عن المتورطين بالجريمة أو مكان الجثة.

وأوضحت "واشنطن بوست" أن تلك التعويضات للأبناء الأربعة (ابنان وابنتان) هي "جزء من جهود تهدف جزئيًا لضمان استمرارهم في التحلي بضبط النفس في تصريحاتهم العلنية حول مقتل أبيهم".

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ووفق الصحيفة، اعتبر مسؤول سعودي أن تلك التعويضات تتفق مع سياسة البلاد المتمثلة في تقديم الدعم المالي لضحايا جرائم العنف أو الكوارث الطبيعية.

وأشارت أن "صلاح" النجل الأكبر لخاشقجي ينوي البقاء في السعودية، بينما يُتوقع أن يبيع باقي أبناء خاشقجي ممتلكاتهم في المملكة، ويستقرون في الولايات المتحدة، وهم عبد الله، ونهى، ورزان.

الصحيفة ذكرت أيضا أن "منح منازل ومدفوعات شهرية بنحو 10 آلاف دولار أو أكثر لكل فرد من أبناء خاشقجي، تم بموافقة الملك سلمان، كجزء مما وصفه مسؤول سابق بأنه إقرار بوقوع ظلم كبير"، ومحاولة لتصحيح الخطأ".

وأضافت أن الأبناء الأربعة قد يتلقون أيضًا مدفوعات تصل إلى عشرات ملايين الدولارات لكل واحد منهم، كجزء من مفاوضات "الدية" مع الحكومة السعودية.

ولم يصدر من السلطات السعودية تعقيب فوري على تقرير الصحيفة الأمريكية حتى الساعة (10:40 ت.غ) من الثلاثاء.



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