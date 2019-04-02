ولادة مكة تنظم فعاليات ملتقى مكة الثاني “لإضطراب طيف التوحد”

زينة الفدح

تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور/وائل بن حمزة مطير نظم مستشفى الولادة والأطفال بمكة ممثلة بمركز إضطرابات النمو والسلوك وبالتعاون مع إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة فعاليات ملتقى مكة الثاني لإضطراب طيف التوحد تحت شعار التقنيات المساعدة والمشاركة النشطة ليوم الثلاثاء الموافق 26/7/1440هـ

من جهته القى المساعد للتربية الخاصةالأستاذ/ عبدالله السلمي كلمةً بالنيابة عن مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة الأستاذ/ محمد الحارثي

أبان فيها أهمية تكامل الجهود بين وزارة التعليم والصحة فهم عنصران لا يمكن أن ينفصلان عن بعضمها كونهم يلعبان دور رئيسي في رعاية أطفال طيف التوحد.لافتاً أن وزارة الصحة تعمل على القياس والتشخيص بينما وزارة التعليم تقوم بعملية الرعاية والتربية والتعليم مؤكداً أن تكامل الأدوار بين الجهتين يسهم في تحقيق الأهداف السامية بإذن الله تعالى وتقديم أفضل الخدمات.

من جهة أخرى وضح رئيس مركز إضطرابات النمو والسلوك الدكتور/ خالد إسماعيل أن شعار هذا الملتقىالتقنيلت المساعدة والمشاركة النشطة جاء حسب توجيه منظمة الصحة العالمية وشعار مركزنا لهذا العام (اضيئو اللون الأزرق )وهو يدل على التركيز باللون الأزرق فهو رمز الهدوء والنقاء والعطاء والشفافية وتوازن المزاج.

كما أكد أن إشراك الأطفال في النشاطات المجتمعية والحياتية وتوفير بيئة عمل وتعليم ووظائف تساعدهم في مستقبلهم.

من جانبه ثمن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة الدكتور/ وائل بن حمزة مطير جهود وتميز جميع العاملين بمركز اضطرابات طيف التوحد بولادة مكة متمنياً التوفيق والنجاح الدائم.

و رحب مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور/ أحمد بن غيث المحمادي بالجميع معبراً عن عظيم إمتنانه للقائمين على هذا البرنامج.

مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه هذه الفعاليات في رفع مستوى الوعي والثقافة الصحية.

كما قدم شكره على الدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة الصحة في العناية بأطفال إضطراب طيف التوحد.

Advertisements

الجدير بالذكر أن الملتقى يمتاز كونه مؤتمراً علمي محكم من قبل مجموعة متميزة من الإخصائيين متضمناً نخبة رائدة من المتحدثين والذين سيعملون على تقديم محاضرات علمية في مجال إضطرابات النمو والسلوك. هذا وقد تضمن الملتقى معرضاً توعوياً .

وفي الختام تم تسليم الدروع والشهادات للمشاركين في تنظيم الملتقى الثاني لإضطراب طيف التوحد.