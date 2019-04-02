“الشؤون العسكرية”: فتح باب القبول لعدد من الرتب

الخليج - واس تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية برتبة وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي (رجال) . وأوضحت الإدارة أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر – توظيف) www.jobs.sa خلال الفترة من يوم الأحد 2 إلى الخميس 6 شعبان 1440 هـ من وإلى الساعة 10 صباحاً .

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