قوات #النظام_السوري تقصف #حماة وريف حلب الجنوبي

الخليج - واس شنت قوات النظام السوري عمليات قصف بري استهدفت مناطق في أطراف بلدة جرجناز في الريف الشرقي لمدينة معرة النعمان، ضمن المنطقة منزوعة السلاح في ظل اتساع نطاق الخروقات للهدنة التركية – الروسية. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن قوات النظام السوري نفذت عمليات قصف صاروخي واستهدفت فيه مناطق في قرية شورلين بريف إدلب، ومناطق في قريتي المنصورة والعنكاوي بسهل الغاب في القطاع الشمالي الغربي من ريف حماة.

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