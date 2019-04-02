الأفضل في الجولة 25 “فيتوريا و برونو”وجمهور #الشباب

الرياض

حصد البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر جائزة أفضلية المدربين في الجولة 25، في الوقت الذي خطف مدافعه البرازيلي برونو أوفيني جائزة أفضل لاعب، أما جائزة الجمهور المثالي فذهبت إلى جماهير نادي الشباب.

فيتوريا الذي حقق الجائزة للمرة الثانية على التوالي، تمكن خطف الأفضلية بعد أن حقق الفوز في قمة لقاءات الجولة على نظيره الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما استحق البرازيلي برونو أوفيني دخول قائمة الأفضلية للمرة الأولى بعد أن أسهم بفوز النصر على الهلال، بتسجيله هدفين برأسه من أصل ثلاثة، حسم بهما نتيجة اللقاء لصالح فريقه.

فيما استحقت جماهير الشباب تحقيق جائزة الجمهور المثالي للمرة الأولى في الموسم الحالي، بعد حضورها ومؤازرتها لفريقها أمام فريق أحد في المدينة المنورة، الذي أسفر عن فوز الشباب بهدفين مقابل هدف.

ووفقا للجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإنه تم استبعاد جمهور النصر وجمهور الهلال من المنافسة على جائزة الجمهور المثالي، وذلك بسبب العقوبتين الانضباطيتين التي صدرت بحقهما من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية أحداث مواجهة النصر والهلال في قمة القاءات الجولة.

يذكر أن الرابطة تقدم جائزة مالية قدرها عشرة آلاف ريال لكل من أفضل مدرب وأفضل لاعب على مستوى الجولة، و50 ألف ريال لكل منهما على مستوى الشهر، فيما يتم منح الجمهور المثالي درعا