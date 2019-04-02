شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخدمة المدنية يوافق على الأطر التنظيمية للائحة الموارد البشرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وافق وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، على أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية، على أن يُعمل بها حال نفاذ اللائحة المقرر في 16 مايو 2019.
وتنص الأطر التنظيمية على أن يكون تعديل مسمى “تحوير” وتخفيض الوظائف للمرتبة العاشرة فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً لمتطلبات وحاجة العمل الفعلية.
كما لا يجوز تعديل المسمى من سلم رواتب إلى آخر، أما الوظائف للمرتبة الحادية عشرة فما فوق فيكون تعديلها أو خفض مرتبتها من لجنة مشكلة من وزارتي المالية والخدمة المدنية والجهة الحكومية المختصة.
وتلزم كل جهة حكومية تجري تعديلاً في المسمى الوظيفي أو تخفض مرتبتها بأن توثق ذلك في وزارة الخدمة المدنية، مع تقديم تقرير سنوي بمسميات الوظائف التي تم تخفيضها أو تعديل مسماها.
وأصدرت الوزارة في 15 فبراير الماضي تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، بعد اعتمادها من اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء، ونصت على بدء نفاذها بعد 90 يوماً من تاريخه.
للاطلاع على الأطر التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية (اضغط هنا)
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