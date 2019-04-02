صحفي مغربي يشدد على ضرورة التصدي لفكر إتحاد الريسوني

شدد رئيس النقابة الديموقراطية للصحافة المغربية، فرع مراكش، محمود هرواك، على ضرورة التصدي للفكر الذي يروج له ما يسمى الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة أحمد الريسوني .

وقال هرواك في تغريدة له بتويتر، "الإتحاد العالمي ل"علماء" المسلمين برئاسة الريسوني يكشف عن وجهه الأوحل و يؤكد أنه منظمة إرهابية!" .. مضيفاً "أتساءل كيف يمكن لأي إنسان سليم أن يصطف ضد السلام!" .

وتابع "يجب التصدي لهذا الفكر الذي يطعم الإرهاب و يحرض ضد التعايش! تبا للظلاميين المتطرفين المتاجرين بالدين" .

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وجاءت تغريدة هرواك على خلفية البيان الصادر عن هذا الإتحاد الذي أسسه أحمد القرضاوي، بشأن زيارة بابا الفاتيكان إلى المغرب .

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018 انتُخب أحمد الريسوني رئيسا لاتحاد علماء المسلمين، خلفا للمؤسس د. يوسف القرضاوي والذي ظل على رأس الاتحاد مدة أربع عشرة سنة، الاتحاد الذي تأسس في عام 2004 من مدينة "دُبلن" بإيرلندا قبل أن ينتقل إلى الدوحة في 2011 مع بداية ما يسمى الربيع العربي.

ومن المعروف أن هذا الإتحاد هو الذراع الذي تستخدمه قطر للهجوم على الدول العربية وزعزعة أمن وإستقرار المنطقة .

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