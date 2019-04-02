انت الان تتابع واشنطن بوست:دية خاشقجي «مجمع سكني وملايين الدولارات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جمال خاشقجي

زعمت صحيفة "واشنطن بوست" أن أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في أكتوبر من العام الماضي في سفارة بلاده بمدينة أسطنبول، تسلموا بيوتا بملايين الدولارات، ويتقاضون مبالغ شهرية ضخمة تعويضا من السلطات السعودية، وأشارت الصحيفة، التي كان خاشقجي مساهما فيها، إلى أن أبناء خاشقجي حصلوا على منازل تقع في مجمع سكني في جدة غرب السعودية، وتبلغ قيمة كل منها 4 ملايين دولار، وتضاف إلى ذلك دفعات شهرية لكل واحد من الأبناء الأربعة، بأكثر من 10 آلاف دولار، حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين اثنين، وأشخاص مقربين من العائلة.

ورجحت الصحيفة أن يكون أبناء خاشقجي "يحصلون أيضا على دفعات أعلى بكثير، بل بضعة ملايين من الدولارات لكل واحد منهم في إطار مفاوضات الفدية، التي يتوقع اكتمالها بعد انتهاء محاكمات المتهمين بقتل خاشقجي خلال الأشهر المقبلة، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وبحسب زعم الصحيفة، فإن دفع التعويضات لأبناء خاشقجي