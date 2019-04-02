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اس كي ام للتكييف تحصد جائزة دبي للجودة

حصدت شركة إس كي ام للتكييف جائزة دبي التقديرية للجودة، وهي إحدى جوائز حكومة دبي للتميز لقطاع الأعمال في دولة الإمارات في دورتها الخامسة والعشرون.

وذكرت الشركة أن الجائزة التي فازت بها في هذا الحدث - الذي جاء برعاية كريمة من الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي - تعتمد على نموذج التميز المعتمد لدى المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM على نحو كبير، والذي تم تطبيقه في مؤسسات القطاعين العام والخاص منذ العام 1992، حيث يوفر هذا النموذج إطار عمل شمولي للتميز المؤسسي.

الجدير بالذكر أن الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم قد سلم درع الجودة لرئيس مجلس إداره شركة اس كي ام للتكييف مبارك سعود البشارة، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة عبدالكريم الصالح، خلال حفل توزيع جوائز التميز للدورة الخامسة والعشرين في قاعة ارينا بمدينة جميرة بإمارة دبي بدولة الامارات.

وقال رئيس مجلس الإدارة مبارك البشارة في هذه المناسبة " الفوز بجائز الجودة من حكومة دبي هو مصدر فخر لنا كشركة تسعى نحو التميز في الأعمال، وباعتبارنا من الشركات الرائدة في صناعة التكييف في الأسواق الخليجية، فإن هذا التكريم يقدم لنا دفعة نحو أهدافنا المتمثلة في توفير منتج يتسم بالثقة والتميز".

وأضاف البشارة قائلا " لم يكن فوز شركة اس كي أم بهذه الجائزة المرموقه هدفنا فقط، حيث هدفنا يتمثل دائما في تطبيق نموذج الجودة في كافة جهودنا وأنشطتنا التشغيلية، حيث اعتمدنا في تطبيق استراتيجيتنا على تضمين هذا الهدف أمامنا، والذي كان من أهم الأسباب الرئيسية التي ساعدتنا في مضاعفة نمو حجم أعمالنا في السنوات الأربع الماضية، وقد مثل ذلك بدوره أداه مهمة لتحقيق خطط النمو المستقبلية".

وأوضح البشارة قائلا " إن أجهزة تكييف شركة اس كي ام يتم الاعتماد عليها الآن في كثير من المشاريع و المباني في السوق الكويتي، و الخليج و دول أخرى.، لما تتميز به من جودة في الأداء ودقة في التصنيع".

الجدير بالذكر أن شركة اس كي ام تتواجد في عدد من المشاريع الكبرى والعملاقة في الأسواق الخليجية والأفريقية مثل فندق الجميرة بالمسيلة، مستشفى الفروانية، محطات الكهرباء و تحلية المياة التابعة لوزارة الكهرباء الكويتية، محطلت تجميع شركة نفط الكويت والشركة الوطنية للنفط بدولة الكويت، وفي السعودية برج الساعة في مكة، قطار المشاعر المقدسة ، مخيمات الحج في منى وعرفات، وفي الإمارات في معظم مشاريع النفط لشركة أدنوك بأبوظبى، برج كيان في دبي، و في العديد من مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة و أرض المعارض الجديدة بالقاهرة بمصر، وفي الجزائر في مستشفى مرتفع اوزو بالجزائر.

وتعد شركة أس كي ام للتكييف من أكبر الشركات المتخصصه في تصنيع أجهزة التكييف في أسواق دول مجلس التعاون، وقد تأسست في دولة الإمارات منذ أكثر من 45 عاما، وهي تنتج وتورد جميع أنواع أجهزة التكييف الأساسية والمعدّلة حسب الطلب إلى دول الخليج ودول أخرى في العالم علما بان منتجات أس. كى. أم. معتمدة بجميع الشهادات العالمية والإقليمية التي تمنحها الكفاءة والجودة لتنافس جميع منتجات شركات التكييف العالمية الأخرى، خصوصا أن مصنع أس. كي. أم. مستقل تماما في مجال البحث والتطوير المتخصص في مجال التكييف وهو مدعم بمختبرمعتمد عالمياً.

وشهدت فعاليات المؤتمر إعلان دائرة التنمية الاقتصادية عن جوائز التميز لقطاع الأعمال، والتي ضمت جائزة دبي للجودة، جائزة دبي للتنمية البشرية، برنامج دبي للخدمة المتميزة، وجائزة دبي العالمية للجودة، حيث يأتي إطلاق جوائز التميز لقطاع الأعمال في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مفهوم الجودة والتميز كحافز للمزيد من النمو والتطور بهدف تحقيق التنمية المستدامة.