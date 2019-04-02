الان تتابع مصر.. العثور على مقبرة فريدة لأحد نبلاء الأسرة الخامسة جنوب سقارة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365

أعلنت وزارة الآثار المصرية، العثور على مقبرة فريدة من نوعها لشخص يدعي خوي كان يشغل منصب النبيل لدي الملك، في أواخر عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة جنوب سقارة في محافظة الجيزة.

وقال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار المصرية، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن المقبرة تتكون من بناء علوي عبارة عن مقصورة قرابين شيدت علي شكل حرف L، مشيرًا إلى أن من الواضح أن أحجار المقصورة قد تم انتزاعها خلال العصور المصرية القديمة وأعيد استخدامها في أماكن أخري، حيث لم تعثر البعثة سوي علي بقايا الجدران السفلية والتي شيدت من الحجر الجيري الأبيض.

وأشار إلى العثور أيضا بالجدار الشمالي من المقبرة علي مدخل البناء السفلي للمقبرة والذي يحاكي تصميمه أهرامات الأسرة الخامسة، وهو التصميم الذي يتم الكشف عنه لأول مرة داخل مقابر للأفراد وليس ملوك تلك الفترة.

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ولفت إلى أن هذا الجزء من المقبرة يبدأ بممر هابط يؤدي الي ردهة صغيرة ومنها الي حجرة أمامية منقوشة عليها مناظر تصور صاحب المقبرة جالس أمام مائدة القرابين، وكذلك علي قائمة قرابين و منظر لواجهة القصر.

وأشار إلى اكتشاف حجرة ثانية غير منقوشة استخدمت كحجرة للدفن بها بقايا تابوت من الحجر الجيري الأبيض مهشم تمامًا، إلا أنه جرى الكشف عن البقايا الادمية لخوي بين الأحجار والذي وجد عليها بقايا الزيوت ومادة

الراتنج التي كان يستخدمها المصري القديم في التحنيط.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مجاهد، رئيس البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة سقارة، إن هذا الكشف يعد استكمالا لإظهار أهمية فترة الملك جدكارع بصفة خاصة ونهاية الأسرة الخامسة بصفة عامة، حيث نجحت البعثة أيضًا خلال موسم الحفائر الماضي في الكشف عن اسم زوجة الملك لأول مرة، والتي كانت تدعى الملكة ست إيب حور، محفورا علي عامود من الجرانيت كان ملقاه بالجانب الجنوبي من معبدها.

وأضاف مجاهد أن المجموعة الهرمية ومعبد الملكة قد تم الكشف عنهم من قبل في خمسينيات القرن الماضي ولم يكن لدي الاثريين أية معلومة عن اسم صاحبتها أو ألقابها.

وحسب البيان، تعتبر المجموعة الهرمية للملكة ست إيب حور، والموجودة شمال شرق هرم زوجها، أحد أضخم المجموعات الهرمية التي شُيدت لملكة خلال عصر الدولة القديمة، وواحدة من أوائل الأهرامات التي شيدت بجنوب سقارة خلال نهاية الأسرة الخامسة.