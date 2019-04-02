شكرا لقرائتكم استشهاد فلسطيني في مواجهات مع القوات الإسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - رام الله - أ ف ب | منذ 51 دقيقة في 2 أبريل 2019 - اخر تحديث في 2 أبريل 2019 / 15:52

استُشهد فلسطيني في مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب القدس في وقت متأخر أمس الاثنين، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية وسكان اليوم الثلثاء. وذكرت الوزارة أن محمد عدوان (23 سنة) استُشهد بينما أصيب 3 أشخاص بجروح، فيما أفاد سكان بأن جنوداً نفذوا عمليات اعتقال في قلنديا في وقت مبكر اليوم الثلثاء، فردّ شبّان بإلقاء الحجارة عليهم.



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من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن "أعمال شغب" خلال عملية في منطقة كفر عقب، مشيرا إلى "إلقاء متفجرات وحجارة على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار". وأضاف بيان الجيش: "وصل تقرير بشأن فلسطيني مصاب. وسيتم النظر في الحادثة".

إلى ذلك، اعتقل الجيش الإسرائيلي القيادي في "حركة حماس" في الضفة الغربية عضو المجلس التشريعي حسن يوسف، وفق ما أفادت الناطقة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة وكالة "فرانس برس".

ونفذ الجيش الإسرائيلي ليل أمس الاثنين حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة طالت 10 فلسطينيين، بحسب النادي الذي يتابع أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية. وقالت سراحنة إن يوسف (64 سنة) سبق أن اعتُقل عشرات المرات، وأمضى ما مجموعه 20 سنة تقريباً في السجون الإسرائيلية.

وأطلق سراحه في المرة الأخيرة أواخر عام 2018 بعدما أمضى 10 أشهر في الاعتقال الإداري. ويعتبر يوسف من المعتدلين في "حركة حماس"، وشغل أكثر من مرة منصب الناطق باسم الحركة في الضفة الغربية، وشارك في لقاءات مع القيادة الفلسطينية في الضفة ممثلاً عن "حماس". وكان يوسف بين قادة الحركة الذين أبعدتهم إسرائيل إلى مرج الزهور على الحدود اللبنانية عام 1992، فأمضى هناك عاماً كاملاً.