شكرا لقرائتكم «التحالف»: الميليشيات الحوثية جندت 24 ألف طفل في المعارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 14 ساعة في 2 أبريل 2019 - اخر تحديث في 1 أبريل 2019 / 22:50

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران جندت أكثر من 24 ألف طفل بحسب تقارير أممية ومنظمات إنسانية، مبيناً أن قيادة التحالف كانت ولا زالت تتخذ الاجراءات كافة لتجنيب الأطفال الصراع المسلح.



وأعلن المالكي خلال المؤتمر الصحافي الاسبوعي لقيادة القوات المشتركة للتحالف في الرياض اليوم (الاثنين)، أن التحالف سيطلق بالتعاون مع الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وبعض دول التحالف الشهر المقبل مبادرة عالمية لإعادة اندماج الأطفال حول العالم وحمايتهم من نتائج تلك الحروب، «خصوصاً وأنه ضمن هذه المبادرة ـ حتى الآن ـ تم إرجاع 113 طفلاً تم القبض عليهم في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية يحملون الأسلحة حيث قامت قيادة القوات المشتركة للتحالف بإعادة تأهيلهم وتسليمهم إلى ذويهم وإعادتهم عن طريق الحكومة اليمنية الشرعية وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر».

وأشار إلى أن التحالف دمر كهفين لتخزين الطائرات بدون طيار في صنعاء تتبع للميليشيات، كما استهدف 3 منصات لإطلاق الصواريخ البالستية في محافظة صعدة.

ولفت إلى أن الموانئ اليمنية البالغ عددها 22 ميناء لا تزال تعمل بالطاقة الاستيعابية الكاملة، «إضافة إلى التصاريح المعطاة سواء كانت التصاريح الجوية أو البرية أو البحرية، وتشمل الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية أو لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية ويتم من خلالها إعطاء أوامر تأمين لتحركات المنظمات الإغاثية».

وأشار إلى أن الميليشيات لا تزال تتعمد تعطيل دخول وخروج السفن إلى الموانئ الخاضعة تحت سيطرتها، مبيناً أن إحدى السفن تحت مسمى «انس كاردنيز» أمضت حتى الآن أكثر من 36 يوماً داخل ميناء الصليف بتعطيل متعمد من الميليشيات.

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ونوه المالكي باستمرار جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات لأبناء الشعب اليمني، كما ثمن جهود البرامج السعودية لتنمية وإعمار اليمن من خلال توزيع قوارب الصيد في مديرية حصوين في محافظة المهرة للمدنيين .

وكشف عن ضبط التحالف لعدد من الأسلحة كانت في طريقها عبر الطرق البرية إلى الميليشيات الحوثية في صنعاء بعدد340 عبوة دافعة و140 ألف طلقة، كما لفت إلى أسر 46 عنصرا من الميليشيات.

وبين أن الميليشيات قامت بـ 2843 انتهاكا لقرار وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، قائلاً: «لازالت المليشيات الحوثية تستهدف الأحياء المدنية باستخدام كافة أنواع الأسلحة وباستخدام الصواريخ البالسيتة والطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الثقيلة التي تمتلكها المليشيات الحوثية» .

وحدد المتحدث باسم التحالف مناطق تخزين إطلاق الصواريخ البالستية، موضحاً أن صعدة وعمران تصدرت مناطق تحزين وإطلاق الصواريخ البالستية والصواريخ المطلقة باتجاه المملكة العربية السعودية بعدد 224 صاروخ بالستي و70819 مقذوفات، كما أشار إلى إطلاق الميليشيات 3 صواريخ بالستية خلال الاسبوعين الماضيين «صاروخين منها كانا باتجاه جازان وصاروخ تم اعتراضه باتجاه نجران، أما الصواريخ المتجهة إلى جازان فقط سقطت داخل الأراضي اليمنية» .

وقال المالكي إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تسيطر على أكثر من 85 في المئةمن المناطق اليمنية، مضيفاً: «الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية يطيل أمد المعركة في اليمن»، كما عرض مشاهد تدمير منصتين في مديرية صحار والصفراء في صعدة.