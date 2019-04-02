نزوح وضحايا أطفال إثر سوء الأحوال الجوية في العراق

وتسببت السيول المائية الهائجة، القادمة من إيران، بإغلاق للطرق، والجسور، في أربع محافظات وسط، وشمال، وشرق، العراق، الحال الذي دفع العشرات من العائلات إلى النزوح من مناطق سكناها بأسرع وقت ممكن، في ظل استنفار أعلنته البلاد لدرء الخطر وحماية خطوط الطاقة، وحقول النفط، والجسور.
وحصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، من عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، على أحدث إحصائيات وثقتها فرق المفوضية بمحافظات "ذي قار، وصلاح الدين، وكركوك، وواسط"، عن الضرر الناجم من السيول، وسقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية على مدى اليومين الماضيين.
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