مصر تحقق فائضا في الميزان التجاري لأول مرة منذ 7 سنوات

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Alexandr Yuriev
وكشفت تقارير البنك المركزي عن انخفاض المدفوعات من الواردات البترولية بمعدل 2.1% لتسجل نحو 5.8 مليار دولار، نتيجة انخفاض الكميات المستوردة من المنتجات البترولية الخام، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
ولفتت التقارير إلى ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 36.7، ليسجل نحو 7.3 مليار دولار مقابل نحو 5.3 مليار في الفترة المقارنة، ارتفع الفائض في ميزان السفر إلى 5.4 مليار دولار مقابل 3.8 مليار خلال الفترة المقارنة.
وأشارت التقارير كذلك إلى أرقام مهمة تتعلق بالاقتصاد المصري، ومنها أن متحصلات رسوم المرور بقناة السويس ارتفعت بمعدل 5.8%، لتسجل نحو 2.9 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار خلال الفترة المقارنة نفسها.
ولفتت التقارير كذلك إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق إجمالي تدفق للداخل بلغ 6.6 مليار دولار مقابل نحو 6.5 مليار دولار.
وأشارت التقارير الرسمية إلى أن إجمالي التدفق للخارج سجل نحو 3.8 مليار دولار دولار مقابل 2.8 مليار دولار، وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 2.8 مليار دولار تدفق للداخل.
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