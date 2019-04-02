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© AFP 2019 / Tomohiro Ohsumi
وأعرب المحافظ عن سعادته بوجود الملك وولي عهده على أرض المنطقة الشرقية، وقال: "المنطقة تلبس ثوب الفرح، وتشرق، وتزهو، ويفوح منها الطيب ووصول القيادة لها جعل أهل المنطقة في سعادة، يغلفها الحب".
وأكد الصفيان أن هناك الكثير من المنجزات تحققت في السعودية "ترجع للحكمة وحسن التدبير الداخلي والخارجي الذي تتمتع به شخصية الملك وولي عهده الذي دفع بالسعودية نحو الأفضل".
ووصل الملك سلمان إلى المنطقة الشرقية الأحد عائدا من تونس، بينما وصل الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق إليها قادماً من الرياض.
وبحسب موقع صحيفة "تواصل" السعودية، أمس، يتوقع أن يعقد مجلس الوزراء برئاسة العاهل الملك سلمان جلسته هذا الأسبوع في المنطقة الشرقية، وذلك لتزامن موعد انعقاد الجلسة مع الزيارة المرتقبة له للمنطقة الشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول سعودي يتحدث عن "زيارة تاريخية" للملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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